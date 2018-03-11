Собянин считает нелепым отказываться от права выбирать президента

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте призвал россиян 18 марта идти голосовать и заявил, что отказываться от права выбирать президента страны нелепо.

По закону явка может быть любой, подчеркнул Собянин, выборы в любом случае состоятся. По его словам, "протестные силы продвигают давно известный принцип: чем хуже для Родины, тем лучше для оппозиции". Есть люди, которые трактуют низкую явку, как забастовку избирателей, указал он.

"Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку, как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против"… Право выбирать президента мы получили относительно недавно, впервые за многовековую историю России, и отказываться от него просто нелепо", — отметил мэр Москвы.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.