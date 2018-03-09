Аксенов отжался 18 раз в рамках акции, посвященной выборам президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов принял эстафету от губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и отжался от пола 18 раз в рамках акции, посвященной президентским выборам 18 марта.

Ранее Миронов сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной хоккейной команды "Локо", поучаствовав таким образом в акции, посвященной выборам 18 марта. Эстафету он передал главе Крыма Аксенову и губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

"Принимаю всероссийскую эстафету "ВыборЧемпионов180318" от моего друга – губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова. Отжимаюсь 18 раз", — заявил Аксенов в видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети Instagram.

На видеозаписи видно, как Аксенов в спортивном зале отжался от пола 18 раз. После этого глава Крыма сказал, что передает эстафету главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и всей крымской молодежи.