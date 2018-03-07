ЦИК получил свыше 320 жалоб на применение административного ресурса

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком получил свыше 320 жалоб на применение административного ресурса в ходе нынешней избирательной кампании по выборам президента РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании ЦИК в среду она отметила, что в целом из 82,5 тысяч обращений в Центризбирком 2260 обращений касались возможных нарушений избирательного процесса.

"Также в числе звонков и жалоб, поступивших в ЦИК России, были обращения, связанные с применением так называемого административного ресурса. Сейчас их насчитывается 328", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что при получении таких обращений Центризбирком для проверки обязан направить жалобы в нижестоящие региональные комиссии. А для более оперативной и эффективной работы с такими обращениями Центризбирком дополнительно запустил еще один механизм, отметила Памфилова. В частности, ведомство анализирует жалобы в разрезе субъектов РФ, обобщает информацию и направляет эти материалы губернатору соответствующего региона и в администрацию президента.

"Так, 41 обращение было уже направлено в субъекты РФ, регионов гораздо меньше — не более 20, откуда к нам поступали обращения; мы отдельно проведем анализ, где у нас ситуация наиболее неблагополучная. Еще 39 обращений у нас в органы внутренних дел, два обращения в органы прокуратуры и одно — в Следственный комитет", — рассказала глава ЦИК, отметив, что по остальным обращениям проверки проводятся или уже завершены региональными избиркомами.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.