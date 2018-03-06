Досрочное голосование на выборах президента охватывает 94 страны

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на нынешних выборах президента России охватывает 94 страны, что почти вдвое больше, чем в прошлую федеральную кампанию — на думских выборах 2016 года, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев в интервью "Российской газете", которая выйдет в среду.
Он уточнил, что проведение досрочного голосования всех избирателей запланировано на 17 зарубежных избирательных участках в 11 странах, а досрочное голосование отдельных групп избирателей пройдет на 154 участках в 83 странах.
"Таким образом "досрочка" в этом году охватит 94 страны по географическому критерию. Для сравнения: на последних выборах в Госдуму досрочное голосование было организовано в 52 странах", — сказал Лихачев.
Необходимость проведения досрочного голосования бывает вызвана отдаленностью некоторых групп избирателей от участков, которые за рубежом, как правило, формируются на базе российских дипломатических представительств.
Например, пояснил член ЦИК, на территории ряда государств Северной Африки "Росатом" занимается строительством своих объектов, и люди работают в местах, значительно отдаленных от дипмиссий, пояснил член ЦИК. Поэтому Центризбирком вместе с российским МИД предпринимают усилия для того, чтобы у таких групп избирателей была возможность досрочно проголосовать по месту работы, добавил он.
Лихачев отметил, что 2 марта досрочное голосование началось в Алжире, где находятся свыше 1,2 тысячи российских избирателей, 3 марта — в четырех городах Узбекистана (всего в республике более 41,5 тысячи избирателей), трех городах Азербайджана (более 8,6 тысячи), трех городах Армении (20 тысяч избирателей) и британском Белфасте. Кроме того, 4 марта голосование началось в семи городах Испании, в целом в стране 35 тысяч российских избирателей, а 5 марта — в трех городах Южной Кореи.
Что касается непосредственно дня голосования 18 марта, зарубежные участки будут работать по местному времени и с учетом местных условий, уточнил член ЦИК. "Так, например, голосование за рубежом на выборах президента РФ начнется на отдельных участках Новой Зеландии 17 марта в 23.30", — рассказал Лихачев.
К настоящему моменту образованы 400 избирательных участков в 145 странах мира, включая семь участков в городе Байконур (Казахстан). На выборах депутатов Госдумы в 2016 году открылись, с учетом Байконура, 372 зарубежных участка.
Голосование за рубежом может быть организовано как непосредственно в день выборов президента, так и досрочно по решению ЦИК России. Традиционно на некоторых зарубежных участках проводят досрочное голосование, это может быть связано с культурными и религиозными особенностями и традициями отдельных стран, например, если выходным днем там является не воскресенье, когда проходит голосование в России.
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