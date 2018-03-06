Более 15 дополнительных пунктов для голосования на выборах открыли в США

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Более 15 дополнительных пунктов для голосования россиян в США открыто к предстоящим выборам президента России из-за захвата американскими властями российской собственности в Сан-Франциско и торгпредства в Нью-Йорке, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев в интервью "Российской газете", номер которой будет опубликован в среду.

Он отметил, что с учетом захвата российской собственности в Сан-Франциско и торгового представительства в Нью-Йорке, где в ходе выборов традиционно организовывали несколько избирательных участков, российскому МИД пришлось провести очень серьезную работу.

"На сегодняшний день мы пошли на открытие дополнительных пунктов для голосования на базе различных структур — гостиниц, общественных центров, которые содержат наши живущие в США соотечественники. Таких мест оказалось достаточно много — более 15", — сообщил Лихачев.

По его мнению, выборы будут непростыми и с точки зрения обеспечения безопасности, поскольку "радикальные антироссийские элементы уже заявили, что намерены всяческим образом препятствовать голосованию".

Он напомнил, что в США голосование на выборах президента России началось досрочно 5 марта в городах Аврора, Мерриам и Даллас, а 9 марта досрочно смогут проголосовать некоторые избиратели еще в 12 американских городах, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Атланту, Майами и Чикаго.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.