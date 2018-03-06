Депутат ГД объяснил, почему США не смогут повлиять на выборы президента РФ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США не смогут повлиять на российскую демократию и на результаты предстоящих выборов президента РФ, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил о том, что США продолжат вмешательство в дела РФ, сейчас "поле битвы" для Вашингтона — выборы президента России. Климов отметил, что бюджет США предусматривает "миллиарды долларов" на вмешательство в дела суверенных государств.
"Сейчас США, конечно, могут тратить миллиарды и на нашу российскую демократию, и на то, чтобы повлиять на выборы в России, но это невозможно. Тут уже пробиты все "стены", и поддержка Владимира Путина со стороны населения не допускает того, чтобы какое-то вмешательство со стороны США или вообще с любой другой стороны могло повлиять на результаты предстоящего голосования", — заявил Шхагошев журналистам во вторник.
Парламентарий напомнил, что США "сто лет" занимались созданием системы противоракетной обороны, которую Москва "пробила" современными технологиями, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Переживать из-за миллиардов, которые якобы идут на то, чтобы повлиять на внутреннюю ситуацию в нашей стране, не стоит", — уверен политик.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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