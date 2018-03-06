"Ростелеком" завершил подключение видеокамер на избирательных участках

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Ростелеком" завершил подключение камер для видеонаблюдения на выборах президента России 18 марта, сообщил журналистам во вторник глава компании Михаил Осеевский.

"Эта работа завершена, мы подключили более 45 тысяч камер на участковых и территориальных избирательных комиссиях. Сейчас идет работа по запуску официального сайта Центральной избирательной комиссии", — сказал он.

"Была очень серьезная работа, потому что нужно было оказаться в огромном количестве очень удаленных населенных пунктов нашей страны. Мы решали сложные вопросы логистики, добирались туда и вертолетами, и с помощью водного транспорта… Это был для нас очень серьезный опыт. Тем не менее мы вовремя, в графике и в полном объеме в соответствии с техническим заданием эту работу выполнили", — добавил Осеевский.

"Но, конечно, самое главное ждет нас 18 марта, когда, мы надеемся, большое количество россиян и, может быть, жители других стран воспользуются этими технологиями, чтобы видеть, как идут выборы", — заключил глава компании.