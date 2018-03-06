Сто тысяч наблюдателей от штаба Путина направятся на участки в день выборов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Порядка 100 тысяч наблюдателей от избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина планируется направить для наблюдения на избирательные участки в день голосования, сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"У нас всего 97 тысяч наблюдателей. Порядка 100 тысяч мы хотим набрать", — сказал Кондрашов.

Он отметил, что в избирательном штабе планируют направить своих наблюдателей на все избирательные участники во всех регионах в день голосования. "У нас задача по возможности охватить все избирательные участки во всех регионах. Мы надеемся, что будем почти на всех", — сказал Кондрашов.