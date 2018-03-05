В КПРФ отрицают наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко прокомментировал информацию о том, что на зарубежных счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина находится более 55 миллионов рублей. Слова Ющенко приводит телеканал RT.

"Он зарегистрирован ЦИК, никаких счетов нет", — сказал пресс-секретарь.

В понедельник Центризбирком сообщил, что у Павла Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в Швейцарии. Общая сумма на счетах составила около миллиона долларов. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него иностранных счетов нет.