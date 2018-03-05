Собянин позвонил Собчак после инцидента со стажером Мосгордумы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин позвонил кандидату на пост президента РФ Ксении Собчак после инцидента со стажером Мосгордумы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова в понедельник.

"Факт разговора подтверждаю", — сказала она.

В свою очередь, как написала Собчак на своей странице в соцсети "Вконтакте", Собянин во время телефонного разговора принес ей свои извинения за инцидент, который произошел в воскресенье.

Пенькова не уточнила, что именно мэр сказал Собчак и приносил ли ей свои извинения.

В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова". Пресс-секретарь законодателя позже сообщила, что напавший на Собчак не является официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы принес извинения Собчак за действия стажера.