В Москве ожидают увеличения числа избирателей на выборах за счет приезжих

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Количество избирателей, голосующих в Москве на выборах президента, вырастет примерно на 1% благодаря новому порядку о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Прогнозируемое увеличение количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немногим более 1%", — сказал Горбунов в ходе круглого стола в понедельник.
Он напомнил, что новый порядок позволяет войти в список избирателей не по месту прописки, как это было ранее, а фактически предоставляет любому гражданину проголосовать на выборах президента по месту своего фактического пребывания, прикрепившись в любом МФЦ или избирательном участке.
Как подчеркнул глава столичного избиркома, сегодня иногородних жителей к избирательным участкам столицы прикрепилось 2,6% от общей численности избирателей, открепилось — чуть более 1%.
В Москве в настоящее время проживают свыше 7,2 миллиона потенциальных избирателей. Как сообщалось ранее, свыше 72 тысяч человек уже подали заявки о включении в список избирателей на президентских выборах по месту своего фактического нахождения.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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