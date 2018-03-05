Досрочное голосование на выборах президента России открыли в Индии

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар — РИА Новости. Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ началось в понедельник в Индии, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в этой стране Михаил Воробьев.

По словам дипломата, первым свой голос отдал российский гражданин, который в настоящее время находится под следствием в делийской тюрьме "Тихар".

"Сегодня мы с членами избирательной комиссии ездили в центральную делийскую тюрьму, где находится один из наших соотечественников. По тем заявкам, которые мы подавали в ЦИК, предполагалось, что он станет первым проголосовавшим", — сообщил Воробьев.

Как сообщал ранее РИА Новости второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст, граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Индии, смогут проголосовать на выборах президента РФ в пяти городах этой страны: в Нью-Дели, Калькутте, Мумбаи, Ченнаи и Панаджи. Досрочное голосование на этих избирательных участках осуществлять не планируется — оно будет выездным, его проведут в разные дни в удаленных местах компактного проживания российских граждан в Индии.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на этот пост восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").