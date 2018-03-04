"Это за Жириновского!": на Ксению Собчак напали в Москве

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. На кандидата в президенты России Ксению Собчак напали в центре Москвы.

Как написала Собчак в своем Twitter, мужчина толкнул ее на землю и облил жидкостью, прокричав: "Это за Жириновского!". Позднее в штабе кандидата уточнили, что на нее вылили воду. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения бывшего руководителя СССР Михаила Горбачева.

Личность нападавшего

Охране удалось задержать злоумышленника. В штабе Собчак заявили, что им является Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

В свою очередь, пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова заявила, что нападавший не работает в аппарате главы столичного парламента. "Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждём результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", — сказала она.

Реакция Собчак

В блоге на сайте своей предвыборной кампании Собчак отметила, что полицию пришлось ожидать около 40 минут. Она заявила, что ждет возбуждения дела против нападавшего и извинений от Алексея Шапошникова.

Кандидат в президенты также призвала своих сторонников не забыть об этом нападении в день голосования.

История скандала

В среду на теледебатах кандидатов в президенты во время выступления Сергея Бабурина между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак произошла перепалка. В ответ на оскорбления со стороны лидера ЛДПР Собчак облила его водой.

В пресс-службе Либерально-демократической партии ее поступок назвали "историческим плагиатом". Подобный случай произошел в эфире передачи "Один на один" в 1995 году, когда Жириновский облил апельсиновым соком Бориса Немцова. Также в ЛДПР Собчак назвали "провокаторшей с богатым опытом разборок на "лобном месте".

Ксения Собчак после эфира написала в своем Instagram, что находится под ярким впечатлением от произошедшего. "Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", — отметила кандидат. Ее представители попросили генерального прокурора России Юрия Чайку привлечь Жириновского к ответственности.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на этот пост восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").