Путин пообещал десять лет ярких побед в случае победы на выборах

Митинг За сильную Россию! в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники

Митинг За сильную Россию! в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед".

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал он.

За сильную Россию

Путина пришли поддержать почетные гости: его доверенные лица, спортсмены, деятели науки и искусства, вспомнившие основные достижения Путина на президентском посту

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на митинг пришли более 130 тысяч человек. Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, за час до начала официальной части в Лужниках уже присутствовало около 80 тысяч человек.

Проведение акции, как и положено по закону, будет оплачено из избирательного фонда кандидата.

Накануне митинга Кондрашов рассказал РИА Новости, что это агитационное мероприятие пройдет под лозунгом "За сильную Россию", и главная его цель — "найти опору среди нашего электората и поддержать нашего кандидата".

Ажиотаж в "Лужниках"



Суббота выдалась морозной, но солнечной. Мероприятие, согласно афише, должно было начаться в 14.00 мск, но уже в 12.00 у Лужников было не протолкнуться. Люди толпами шли к трибунам, чтобы успеть занять места поближе.

Чтобы пришедшим не было скучно, организаторы устроили концерт перед митингом. Участники акции, услышав песни любимых артистов, заметно оживились: одни танцевали, другие пели, кто-то поднимал плакаты и флаги с лозунгами.

Постепенно артистов на сцене стали сменять деятели культуры, науки и общества. Они заявляли свою позицию, объясняли, почему пойдут голосовать за Путина.

"Наша страна, Россия — страна неограниченных возможностей, но ее будущее зависит от вашего выбора. Нам нужен сильный, мудрый президент, который поведет ее к новым вершинам", — сказал ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

С речью выступил и певец Тимати, который отметил изменения к лучшему за последние полтора десятка лет.

"Вместе со мной выросло целое поколение — дерзкое, амбициозное поколение, которое и будет определять будущее нашей страны. Все помнят, какой была наша страна ещё 15 лет назад, и все видят, как изменилась ситуация сейчас — сильная держава, которой можно гордиться", — заявил Тимати.

Между прошлым и будущим



Риторику мероприятия определяли предстоящие выборы, и много слов было сказано о будущем России.

"Дорогие товарищи! Здесь собрались товарищи, ибо товарищи смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Мы смотрим сегодня в одну сторону — в будущее России", — отметил режиссер Никита Михалков.

Доверенное лицо Путина Ольга Кормухина не стала агитировать в поддержку своего кандидата. Она призвала всех прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

"Ничто не должно помешать нам 18 марта прийти на избирательные участки — это наше право, это наш долг, это наш выбор", — сказала артистка.

Много говорилось и о прошлом, в частности, об успехах Путина на посту президента РФ. В качестве главных его достижений участники акции называли присоединение Крыма, строительство Крымского моста, открытие образовательного центра "Сириус" в Сочи, а также предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

"Я уверен, чемпионат станет настоящим футбольным праздником", — сказал ведущий митинга и доверенное лицо кандидата комментатор Дмитрий Губерниев.

Его соведущая Яна Чурикова выразила мнение, что спорт стал неотъемлемой частью жизни в России. Как заметила Чурикова, помимо футбольного чемпионата, который еще предстоит, в России уже успешно провели Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани.

Главный гость



Несомненно, кульминацией мероприятия стало выступление Владимира Путина, который пришел пообщаться со своими сторонниками и избирателями.

"Я приветствую всех, кто собрался здесь, на митинг "За сильную Россию", — сказал Путин.

"В этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой дыхание (наших сторонников), их локоть и их плечо, потому что вместе мы — команда. Мы — команда! У нас ясные, понятные, благородные цели", — добавил он.

Путин также не обошел тему спорта и вспомнил о победе российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхеньяне. Вместе с олимпийцами и всеми собравшимися он исполнил на стадионе российский гимн.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.