Собчак заявила, что намерена добиваться раздельного сбора мусора в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила в пятницу, что намерена добиваться раздельного сбора мусора в Москве.

"Я буду требовать от мэрии Москвы, от мэра (Сергей) Собянина, от московских властей, чтобы в Москве была введена раздельная сборка мусора — это очень важный, важнейший шаг, чтобы потом, вот эти отходы не складировались вот так на полигонах в Подмосковье. Подмосковье не виновато в том, что на сегодняшний день сама процедура сбора этого мусора ведется в нарушении огромного количества постановлений, которые выписаны были и на федеральном уровне и на уровне правительства Москвы", — сказала Собчак в пятницу на встрече с жителями города Балашиха в районе полигона ТБО "Кучино".

Политик отметила, что намерена включить в свою предвыборную программу проблему раздельного сбора мусора. "Мы решили включить в нашу программу "123 трудных шага" теперь их, видимо, будет чуть больше, но мы включим и будем требовать того, чтобы, как минимум, московские власти запустили программу раздельного сбора мусора — эта программа была нам обещана еще три года назад", — заявила она.

Пресс-служба предвыборного штаба Собчак при этом сообщает, что ранее к штабу обратились жители города Балашиха, обеспокоенные экологической ситуацией в районе полигона ТБО "Кучино".

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").