ЦИК не планирует наказывать кандидатов в президенты за "прогулы" дебатов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ЦИК РФ не собирается наказывать кандидатов на пост президента России за "прогулы" дебатов или требовать от них справки о болезни, Центризбирком предлагает решать вопросы отсутствия кандидатов в рамках предвыборной этики, а не административными мерами, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы к кандидатам стараемся подходить максимально бережно и очень корректно. Если ты сам дал согласие на участие в дебатах, надо ходить. Можешь не ходить, если есть уважительная причина, которая прописана в законе. Можно было бы поставить вопрос административно: если болеете — несите справки, но так не делаем. Из щепетильности, из уважения к кандидату. Есть презумпция доверия",- сказала Памфилова.

По её словам, ЦИК не предусматривает никаких наказаний, а хочет, чтобы все было максимально корректно. "Все должно в рамках какой-то предвыборной этики решаться, а не какими-то наказаниями, административными мерами", — добавила глава Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.