Россияне смогут проголосовать на выборах президента в столице Иордании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне, проживающие или находящиеся в Иордании, смогут проголосовать на выборах президента РФ 16 марта в столице Аммане, сообщил РИА Новости посол РФ в Иордании Борис Болотин.

"Всем гражданам, находящимся в Иордании, вне зависимости от того, проживают они здесь постоянно или являются российскими туристами, будет (предоставлена возможность) проголосовать в пятницу, 16 марта, … в консульстве РФ в Аммане", — заявил посол.

Дипломат отметил, что есть вероятность, что для граждан РФ будут организовано голосование 14 марта в городе Акаба на юге королевства.

Болотин подчеркнул, что вся информация по адресам и времени проведения голосования опубликована на официальном сайте посольства РФ в Аммане.

Посол напомнил, что число российских граждан, находившихся в Иордании и участвовавших в последних парламентских выборах, составило 300 человек. Однако информации относительно числа избирателей 16 марта не приводится.

Выборы президента пройдут в России 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").