Грудинин будет по ситуации решать вопрос об участии в предвыборных дебатах

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин будет по ситуации решать вопрос о своем участии в предвыборных дебатах, заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать, покинув студию Первого канала.

"Он будет смотреть по ситуации: будет принято требования кандидата к разумному проведению дебатов или не будет. Будет смотреть по ситуации", — сказал Ющенко РИА Новости, отвечая на вопрос о том, будет ли Грудинин участвовать в дебатах.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").