Бабурин потратил почти все средства своего избирательного фонда

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин к концу февраля потратил практически все средства своего избирательного фонда, на его счету осталось чуть более 200 тысяч рублей, следует из данных о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Согласно информации Центризбиркома, на 27 февраля кандидат израсходовал 7 миллионов 492 тысячи 100 рублей. При этом размер его фонда составлял 7 миллионов 692 тысячи 820 рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.