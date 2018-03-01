Опрос: более 63% россиян проголосуют за Путина на выборах президента

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 63% россиян рассказали, что отдадут свой голос за Владимира Путина, если пойдут на выборы президента РФ 18 марта, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного в четверг.
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.
Отвечая на вопрос "если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов вы проголосуете", 63,5 % респондентов выбрали действующего президента РФ Владимира Путина, еще 7,3% опрошенных отметили, что проголосуют за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6,2% россиян – за представителя КПРФ Павла Грудинина. Аналогичное количество респондентов (6,2%) ответили, что не пойдут на выборы, а 13,3% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос.
По данным ФОМ, за Ксению Собчак (партия "Гражданская инициатива) отдадут свой голос 1,1% опрошенных, Григорию Явлинскому (партия "Яблоко") — 0,8% россиян, а Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин (партия "Коммунисты России") и Борис Титов (Партия Роста) получат по 0,2% голосов респондентов.
Также респондентам задавался следующий вопрос: "Скажите, пожалуйста, к кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?". Отвечая на данный вопрос, 70,6% респондентов выбрали Путина, еще 17,1 % относятся положительно к Жириновскому. 10,4 % россиян выбрали Грудинина. Явлинский получил положительную оценку 2,7% процента опрошенных, а Бабурин — 2,3%. К Собчак относятся положительно 2% респондентов, а к Титову — 1,7%. Согласно данным опроса, положительно относятся к Сурайкину 1,2% опрошенных. Еще 11,5% респондентов, отвечая на данный вопрос, выбрали вариант "ни к кому", а 4,3 % россиян затруднились ответить.
Отвечая на вопрос "к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно", 57,2% респондентов выбрали Собчак, 14,9% — Жириновского. Еще 14,2% россиян относятся отрицательно к Явлинскому, а 13,1 % — к Грудинину. Свое отрицательное отношения к Титову выразили 7,9% россиян, аналогичный процент получил Бабурин. По данным ФОМ, 6,9% респондентов отрицательно относятся к Сурайкину, еще 7,5% выбрали Путина. Вариант ответа "ни к кому" выбрали 22,4% россиян, а 5,7% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 24-25 февраля 2018 года среди 207 населённых пунктов в 73 субъектах РФ. Были опрошены 3 тысячи респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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