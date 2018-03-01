Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела признаков агитации в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Расценивать можно как угодно, но все это в рамках закона. Можно критиковать закон, но все сделано по закону. Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна", — сказала Памфилова журналистам.

А вопрос, услышала ли она агитацию в послании, глава ЦИК сказала: "Я не услышала".

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>