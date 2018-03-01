Москвичи смогут сдать анализы на онкологию на избирательных участках

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В день выборов президента на нескольких избирательных участках в Москве можно будет сдать кровь на выявление онкологических заболеваний, сообщил журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы решили воспользоваться тем, что 18-го числа москвичи пойдут голосовать на избирательные участки, и разворачиваем в некоторых московских школах медицинский кабинет, создавая возможность для прохождения теста", — сказал он.

Исследования будут проводиться в рамках акции по ранней диагностике онкологических заболеваний, которая пройдет в Москве 17-18 марта. В первый день москвичи смогут бесплатно сдать кровь в нескольких поликлиниках, а в день президентских выборов — обследоваться на избирательных участках в некоторых школах.

По словам Хрипуна, образовательные учреждения выбрали потому, что там есть медицинские кабинеты и все условия для того, чтобы взять анализ крови.

Провериться можно будет на три самых распространенных онкологических заболевания — рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы и яичников у женщин.

Хрипун отметил, что это массовое обследование фактически здоровых людей, которых ничего не беспокоит. Оно направлено на выявление предрасположенности к онкологическому заболеванию или на раннюю диагностику. "Важно, чтобы мы, получив результаты этого исследования, вошли в общение с пациентами, у которых будут выявлены определенные отклонения", — заключил он.