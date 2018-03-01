Москвичи смогут сдать анализы на онкологию на избирательных участках

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В день выборов президента на нескольких избирательных участках в Москве можно будет сдать кровь на выявление онкологических заболеваний, сообщил журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Мы решили воспользоваться тем, что 18-го числа москвичи пойдут голосовать на избирательные участки, и разворачиваем в некоторых московских школах медицинский кабинет, создавая возможность для прохождения теста", — сказал он.
Исследования будут проводиться в рамках акции по ранней диагностике онкологических заболеваний, которая пройдет в Москве 17-18 марта. В первый день москвичи смогут бесплатно сдать кровь в нескольких поликлиниках, а в день президентских выборов — обследоваться на избирательных участках в некоторых школах.
По словам Хрипуна, образовательные учреждения выбрали потому, что там есть медицинские кабинеты и все условия для того, чтобы взять анализ крови.
Провериться можно будет на три самых распространенных онкологических заболевания — рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы и яичников у женщин.
Хрипун отметил, что это массовое обследование фактически здоровых людей, которых ничего не беспокоит. Оно направлено на выявление предрасположенности к онкологическому заболеванию или на раннюю диагностику. "Важно, чтобы мы, получив результаты этого исследования, вошли в общение с пациентами, у которых будут выявлены определенные отклонения", — заключил он.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.