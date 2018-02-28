Грудинин считает необходимым выход России из ВТО

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин считает, что стране следует выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).
В среду в студии телеканала ОТР в очередном раунде дебатов встретились кандидаты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, а также доверенные лица трех кандидатов. На эти дебаты своих представителей направили Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский. Темой дебатов стала внешняя политика.
Ведущий задал Грудинину вопрос о том, нужно ли России бороться за сохранение членства в таких организациях как Совет Европы, ВТО и других, которые не проявляют к стране "определенного дружелюбия", и в каких, напротив, стоит оставаться. В ответ кандидат от компартии сказал, что подобные задаваемые вопросы, по его мнению, "вообще не интересуют наших людей".
"Если говорить о ВТО, то в нашей программе четко записано, а это программа Коммунистической партии Российской Федерации и всех национально-патриотических сил, которые объединились с общей программой, то надо выйти из ВТО", — сказал Грудинин.
По его словам, в организации "американцы диктуют свои условия". "И условия такие: "вы делаете, как мы говорим, но не делаете, как мы делаем". И, кстати, именно нынешние власти вступили в эту торговую организацию, что было, на мой взгляд, ошибкой. При вступлении в ВТО мы защитили только одну отрасль – банковскую, все остальные отрасли оказались незащищенными", — добавил он.
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