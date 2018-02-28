Собчак призвала подвергшихся унижениям женщин опубликовать свои истории

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак призывает женщин, подвергшихся издевательствам и унижениям со стороны мужчин, опубликовать свои истории с хештегом #женщинывместе, рассказала РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.

"Депутат от "Единой России" и известная телеведущая Оксана Пушкина, сама неоднократно подвергавшаяся унижениям и оскорблениям со стороны Владимира Жириновского, опубликовала твит с хештегом #женщинывместе. В ответ Ксения призвала всех женщин рассказать свои истории унижений и издевательств со стороны мужчин с этим хештегом", — сказала Чудинова РИА Новости в среду.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия-1". Потасовка между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").