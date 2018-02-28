В ЛДПР назвали "историческим плагиатом" поступок Собчак

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР назвали "историческим плагиатом" поступок кандидата в президенты Ксении Собчак, которая плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов на канале "Россия 1" в среду.

Ранее Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе теледебатов. Ссора между политиками произошла во время выступления еще одного кандидата в президенты России Сергея Бабурина.

"Провокаторша с богатым опытом разборок на "лобном месте" не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией", — говорится в заявлении пресс-службы.

В пресс-службе партии назвали инцидент "отвратительной провокацией", добавив, что Собчак "без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского "клоуном".

В 1995 году в передаче "Один на один" в ходе обсуждения захвата чеченскими террористами заложников в Буденновске Жириновский плеснул апельсиновым соком в тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. В ответ Немцов тоже плеснул соком из своего стакана, но Жириновский увернулся. На этом передача была прервана.