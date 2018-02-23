В ЦИК прокомментировали ноту протеста Киева из-за выборов в Крыму

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме — несмотря на заявления Украины, Россия обеспечит своим гражданам право голосовать, в этом не стоит даже сомневаться, заявил РИА Новости замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста МИД России по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма.
"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — подчеркнул Булаев.
Он напомнил, что Киев делал подобное заявление в адрес России и в ходе прошедших в 2016 году выборов в Государственную думу Российской Федерации.
"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму. Выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и выборы президента в Крыму и в Севастополе пройдут в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", — добавил замглавы ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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