В Госдуме назвали анекдотом ноту протеста Киева из-за выборов в Крыму

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило России ноту протеста.

"Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за такое решение.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").