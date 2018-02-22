Опрос: более 60% россиян заявили, что точно придут на выборы президента

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Более 60% россиян (61%) заявили, что совершенно точно примут участие в выборах президента России в марте 2018 года, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) 16-18 февраля. Выборы состоятся 18 марта.

Отвечая на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 23% опрошенных отметили, что, вероятно, примут участие в выборах, 12,1% — что не примут, 4% респондентов еще не решили или затруднились ответить.

Отвечая на вопрос "К кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?", 74,1% респондентов назвали Владимира Путина, 14,8% — Владимира Жириновского, 10,1% — Павла Грудинина.

В тройку лидеров антирейтинга симпатий россиян попали кандидаты Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Отвечая на вопрос "к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно?", 57,5% респондентов назвали Собчак, 16% — Жириновского и 15,4% — Явлинского.

ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения РФ в возрасте от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов из 207 населённых пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность при показателе более 10% не превышает 2,5%, при показателе 5–10% — 1,5%, при показателе 2–5% — 1,1%, при показателе менее 2% — 0,7%.