ВЦИОМ определил уровень явки на президентских выборах к середине февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Свыше 80% россиян, имеющих право голоса, по данным на середину февраля, планируют принять участие в предстоящих выборах президента России 18 марта, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 12-18 февраля 2018 года, составляет 81,1% (такова доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Респондентам был задан вопрос: "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?". В указанную долю входят участники опроса, давшие положительные ответы, в том числе "точно приму" и "скорее, приму".

За период измерений показатель декларируемой явки на нынешних выборах остается в узком коридоре 78,5-81,3%, отмечают социологи. Согласно последним данным ВЦИОМ, не планируют голосовать на предстоящих в марте выборах 7,3% респондентов ("точно не примут" и "скорее не примут" участие в голосовании), еще 10,6% опрошенных пока не решили, пойдут ли голосовать, а 1% участников опроса затруднились ответить.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос 12-18 февраля 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе и за счет ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.