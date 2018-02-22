МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Электоральный рейтинг Владимира Путина к середине февраля составил 69,5%, уровень декларируемой поддержки Павла Грудинина оказался на отметке 7,5%, а на третьем месте по числу готовых проголосовать за него избирателей сейчас находится Владимир Жириновский (5,3%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Показатели всех кандидатов, как отмечают социологи, "находятся в сложившихся коридорах значений". По данным ВЦИОМ, показатель электоральной поддержки Путина в середине февраля остается в узких пределах 67-72%: "по данным за 12-18 февраля отдать за него свой голос на президентских выборах готовы 69,5% россиян", указано в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости. Социологи уточняют, что колебания показателя его рейтинга носят волнообразный характер.
"Вторую рейтинговую позицию занимает Павел Грудинин. Его электоральный показатель — стабилен — 7,5% и остается на уровне конца января. Рейтинг Владимира Жириновского —5,3% от общего числа избирателей. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг Ксении Собчак — 0,9%, за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,1%", — говорится в материалах ВЦИОМ.
Затруднились сказать о своих электоральных предпочтениях 10,6% респондентов, еще 3,4% участников опроса сообщили, что не стали бы участвовать в выборах, а 0,6% сказали о намерении прийти и испортить бюллетень. Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?". Участники опроса могли дать только один ответ.
ВЦИОМ провел всероссийский опрос 12-18 февраля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе и за счет ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
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