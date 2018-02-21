Собчак признала Крым российским, заявили власти полуострова

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Министр внутренней политики, связи и информации Крыма Дмитрий Полонский считает размещение предвыборной агитации кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в государственных СМИ республики ее признанием принадлежности региона к РФ.

Агитация Собчак опубликована 21 февраля в печатной версии "Крымской газеты", учредителем которой является министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым.

"Размещение агитации производится на основе закона о бесплатном ее размещении в СМИ. Это наша обязанность. Наша обязанность – предоставить площадь, а право – кандидата. Это материал, который официально пришел от избирательного штаба Собчак", — сказал РИА Новости Полонский.

"Мы являемся равноценным субъектом России, наши СМИ в соответствии с законом обязаны предоставлять эту площадь, значит, те кандидаты, которые размещают свою агитационную продукцию в государственных СМИ республики Крым, тем самым признают единство РФ и принадлежность всех регионов к Российской Федерации", — добавил Полонский.

Собчак в октябре 2017 года на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции заявила, что считает Крым украинской территорией.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").