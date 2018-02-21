Выборы 2018

Досрочное голосование для россиян на выборах-2018 организуют в 11 странах

14:2921.02.2018
Выборы-2018
(обновлено: 15:19 21.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБилборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фотоБилборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Досрочное голосование для всех избирателей за границей в ходе выборов президента России организуют на 17 зарубежных участках в 11 странах, такое решение принял в среду российский Центризбирком.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Избирательные участки на выборах-2018 организуют на 38 вокзалах

"Разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей на ряде избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах президента РФ", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

4 марта пройдет досрочное голосование всех избирателей в городе Брисбен в Австралии, еще в трех австралийских городах избиратели смогут проголосовать досрочно 11 марта, речь идет о городах Аделаида, Перт и Мельбурн.

На отдельных участках еще в девяти странах досрочное голосование пройдет 16 марта. Это участки в Алжире (участок в городе Алжир), Афганистане (Кабул и Мазари-Шариф), Белоруссии (Островец), Вьетнаме (Вунгтау), а также Иордании (Амман), Катаре (Доха), Кувейте (Эль-Кувейт), Омане (Маскат) и три участка в Египте (Каир, Александрия, Хургада).

Выборы 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Сахалине и Курилах пять тысяч человек проголосуют на выборах досрочно

На участке в городе Дакка (Бангладеш) все избиратели смогут проголосовать досрочно 17 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. По последним данным, за рубежом для голосования россиян на выборах президента РФ уже образованы 385 избирательных участков в 145 странах мира.

Традиционно на некоторых зарубежных участках проводят досрочное голосование, это может быть связано с культурными и религиозными особенностями и традициями отдельных стран, например, если выходным днем там является не воскресенье, когда проводят голосование в России. Так, на выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году примерно в 40 странах применялось досрочное голосование. Согласно закону, оно может начаться за рубежом не ранее чем за 15 дней до выборов, то есть на предстоящих выборах — не раньше 2 марта.

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