Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин предложил отменить статью 282 УК РФ о "возбуждении ненависти либо вражды".

"Правоохранительная система, система судопроизводства, судебная система должны претерпеть изменения. Например, больше дел нужно рассматривать судом присяжных. Взять и некоторые статьи вообще убрать из Уголовного кодекса такие, как 282 статья", — сказал Грудинин в эфире телеканала "Дождь".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента помимо Грудинина являются еще семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").