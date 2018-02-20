Грудинин считает, что в России нужно ввести смертную казнь

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В России нужно отменить мораторий на смертную казнь, считает кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

"Я согласен с тем, что нужно ввести смертную казнь в Российской Федерации. Вы с этим не согласны? Педофилам, которые насилуют, маньякам", — сказал Грудинин в эфире телеканала "Дождь".

При этом на уточняющий вопрос о том, нужно ли вводить смертную казнь за гомосексуализм, Грудинин ответил, что считает данный вопрос "личным делом каждого". "Если это по доброй воле, то пускай занимаются, чем хотят", — добавил он.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.