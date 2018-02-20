Граждане России в день выборов смогут проголосовать в 17 городах Казахстана

АЛМА-АТА, 20 фев — РИА Новости. В 17 городах Казахстана 18 марта будут открыты избирательные участки для проведения выборов президента России, сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.
"Для проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта с.г. при посольстве России в Казахстане и генеральных консульствах образованы избирательные участки в следующих городах: Астана, Актау, Актобе, Алма-Ата, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Приозерск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Избирательные участки в день выборов будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени (с 05.00 до 17.00 мск).
Также дополнительно будет организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (выездное голосование 16 марта) и в Кызылорде (выездное голосование 15 марта).
В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в Казахстане зарегистрировано 73 тысячи избирателей, которые могут проголосовать на выборах президента России.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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