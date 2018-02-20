ЦИК считает, что за показ фильма о Путине дополнительный эфир не положен

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Рабочая группа ЦИК по информационным спорам признала несостоятельными требования кандидатов в президенты о предоставлении им компенсационного эфира за демонстрацию фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина, а также рассмотрела жалобы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Завтра на заседании ЦИК я буду докладывать результаты рассмотрения рабочей группой вопросов. Рассматривалось по существу два вопроса: это обращение кандидата Грудинина по поводу освещения его на общероссийских каналах и также требования ряда кандидатов и партий предоставить им эфир в качестве компенсации эфирного времени, которое было затрачено на Первом канале в связи с фильмом "Путин" Оливера Стоуна", — сказала Гришина.

По её словам, рабочая группа рассмотрела все эти вопросы. "Специалисты, которые в неё входят, подтвердили правоту позиции ЦИК по фильму о Путине и в части жалоб Грудинина: в основном они были признаны не состоятельными и не основанными на законе", — пояснила Гришина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в трансляции Первым каналом фильма о Путине нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата, но предложила телеканалу отложить показ до конца выборов. В дирекции общественных связей телеканала РИА Новости сообщили, что канал принимает к сведению замечание ЦИК по фильму Оливера Стоуна о идущем на выборы президенте России Владимире Путине и отменяет показ финального эпизода.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.