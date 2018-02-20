Собчак намерена добиваться отставки Полтавченко

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что будет добиваться отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"Мы будем требовать отставки господина Полтавченко — губернатора этого города. Наша президентская кампания в рамках Санкт-Петербурга будет добиваться его отставки. Городом должны управлять молодые, энергичные и просвещённые силы", — сказала Собчак на пресс-конференции.

Полтавченко, которому на этой неделе исполнится 65 лет, возглавляет администрацию Петербурга с 2011 года. В сентябре 2014 года он победил на досрочных выборах губернатора, который избирается сроком на пять лет.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.