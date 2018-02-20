Собчак вновь призвала Путина участвовать в дебатах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России. Архивное фото

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Владимира Путина принять участие в дебатах на предстоящих выборах.

"Я ещё раз здесь и сейчас призываю Владимира Владимировича Путина согласиться на эти дебаты", — сказала Собчак во вторник в ходе пресс-конференции.

Она подчеркнула, что дебаты — "обязательная часть в предвыборной кампании". "И то, вот Владимир Путин не участвует в этих дебатах, на мой взгляд, является грубейшим нарушением вообще системы выборов — конечно же, это факт. Мы будем бесконечно о нем говорить", — заявила Собчак.

На прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.