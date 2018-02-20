Совбез в преддверии выборов ожидает хакерские атаки на госресурсы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Перед выборами президента России спецслужбы ожидают хакерские атаки на систему "Выборы" и другие политические, экономические и информационные акции, заявил во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"В преддверии выборов президента следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций. Прогнозируется проведение киберопераций… в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы "Выборы"", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, также ожидается внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры "аппаратно-программных закладок". Поэтому "важно обеспечить строгое соблюдение требований по подключению информационных ресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям и интернету", подчеркнул Патрушев.

"Прошу также особое внимание обратить на вопросы, связанные с обеспечением конституционных гарантий избирательных прав граждан и общественной безопасности в ходе проведения избирательной кампании", — подчеркнул Патрушев.