Опрос показал, как россияне относятся к Собчак

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Большинство россиян — 70% — отрицательно относятся к телеведущей Ксении Собчак, зарегистрировавшейся в качестве кандидата в президенты России, причем антипатии граждан выросли с октября прошлого года. Положительно к решению телеведущей баллотироваться относятся 6% избирателей, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Опрос "ФОМнибус" проводился 10-11 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, в нем приняли участие 1500 респондентов.
Респондентам был задан вопрос: "Как Вы относитесь к Ксении Собчак — положительно или отрицательно?" Вариант "отрицательно" выбрали 70% респондентов (для сравнения: 10 декабря 2017 года этот показатель был равен 58%, 29 октября — 49%). Нейтрально к Собчак относится 21% населения (10 декабря 2017 года вариант "нейтрально, мне все равно" выбрали 29%, 29 октября — 40%).
Вариант "положительно" выбрали 5% опрошенных (10 декабря 2017 года этот показатель был 6%, 29 октября — 7%). Ответ "не знаю, кто это" дали 4% респондентов (10 декабря 2017 года этот вариант ответа выбрали 6%, 29 октября — 2%). Затруднились ответить 1% опрошенных.
Также у участников опроса поинтересовались: "А как вы лично относитесь к тому, что Ксения Собчак решила баллотироваться на пост президента — положительно или отрицательно?" Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такая Собчак. Таким образом, отвечали 96% респондентов.
Большинство — 73% — выбрали вариант "отрицательно" (10 декабря 2017 года этот показатель был равен 69%, 29 октября — 70%). Ответ "нейтрально, мне все равно" дали 16% опрошенных (10 декабря и 29 октября 2017-го этот вариант выбрали по 20%). Положительно к намерению Собчак баллотироваться на пост президента относится 6% опрошенных (10 декабря 2017 года так отвечали 5%, 29 октября — 6%).
При этом большинство опрошенных считают, что после выборов Собчак продолжит заниматься политической деятельностью. Участников исследования спросили: "Как вы думаете, после завершения президентских выборов Ксения Собчак продолжит заниматься политической деятельностью или она не собирается долго оставаться в политике?" (Вопрос задавали всем, кто знает, кто такая Собчак, — отвечали 96% респондентов.) Вариант "продолжит заниматься политической деятельностью" выбрали 43%, "не собирается долго оставаться в политике" — 31%, затруднились ответить 22%.
Полные данные опроса можно прочитать на сайте "ФОМ".
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Опрос проводило ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект "ФОМ-ОМ"). Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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