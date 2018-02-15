Кандидаты в президенты потратили на свои кампании более 500 млн рублей

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Восемь зарегистрированных кандидатов в президенты России потратили на свои предвыборные кампании к настоящему моменту более 500 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России в четверг.

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов восьми кандидатов по состоянию на 13 февраля.

Как следует из представленных данных, всего к тому моменту на избирательные счета этих кандидатов с момента их открытия поступило взносов на сумму в общей сложности 1,167 миллиарда рублей. Общие расходы всех составили ко вторнику свыше 512 миллионов рублей. Порядка 29,5 миллиона рублей было возвращено жертвователям или перечислено в доход бюджета.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.