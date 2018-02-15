"Первый канал" отложил показ четвертой части фильма Стоуна о Путине‍

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый канал принял к сведению замечание ЦИК в связи с трансляцией фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине и отменил сегодняшний показ финального эпизода. Об этом РИА Новости сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов", — сказал собеседник агентства.

"Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК", — добавил он.

"Не выражает предпочтений какому-либо кандидату"

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что не видит агитации в документальном фильме Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине.

"Фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", — сказала она на заседании ЦИК.

Однако, отметила Памфилова, следует учитывать, что трансляция фильма, хоть и не связанного впрямую с выборами, но основанного на участии в нем должностного лица, официально зарегистрированного как кандидат на должность президента, вызывает вопросы. Поэтому Центризбирком предложил Первому каналу отложить дальнейший показ фильма до конца избирательной кампании.

"Кремль не в праве вмешиваться"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обращении партии "Яблоко" в ЦИК в связи с показом фильма Оливера Стоуна про Путина, заявил, что Кремль не в праве каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого.

"Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли по мнению Кремля элементы агитации в фильме Стоуна, о чем заявляет "Яблоко".

Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Период агитации в СМИ стартует 17 февраля, а с 28 февраля на пяти федеральных каналах начнутся дебаты.

Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.