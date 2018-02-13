Грудинин допустил, что в случае проигрыша на выборах может стать премьером

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во вторник на встрече со сторонниками в Новосибирске допустил, что если ему в случае проигрыша на выборах предложат должность премьер-министра, он согласится, но только в случае полного доверия.

"Я соглашусь стать премьером, если вы не будете лезть в экономику, я проведу национализацию, сделаю прогрессивный налог, сам сформирую правительство народного доверия из тех людей, которым я верю… и вы мне даете вотум доверия. Потому что когда ты премьер-министр (Евгений) Примаков и (Юрий) Маслюков, которым Ельцин дал вотум доверия и которые изменили страну за полгода… Если вы мне как премьер-министру доверяете, то нечего лезть в мои дела и через полгода-год ситуация изменится так же, как при Примакове", — заверил он.

В своей предвыборной программе Грудинин предлагал повысить МРОТ до 25-30 тысяч рублей, что многими экономистами было раскритиковано как популистское заявление, не обеспеченное реальными возможностями российской экономики.

Также Грудинину задали вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, а именно, сможет ли тот на государственном уровне возглавить борьбу с коррупцией. В ответ на это Грудинин предложил своего кандидата — Юрия Болдырева.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").