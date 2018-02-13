В ЦИК рассказали, когда начнутся предвыборные дебаты

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дебаты на выборах президента России начнутся после Дня защитника Отечества, с первого рабочего дня после праздничных выходных, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Бесплатное эфирное время для агитационных роликов и совместных дебатов кандидатам будет предоставлено на региональных и федеральных теле- и радиоканалах. Речь идет о пяти федеральных телеканалах (Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, ТВЦ) и трех радиостанциях ("Маяк", "Радио России" и "Вести FM").

"Дебаты начнутся со второй агитационной недели, то есть после праздника Дня защитника Отечества первый рабочий день", — сказала она журналистам после прошедшей в ЦИК во вторник жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.