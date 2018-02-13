Две партии, выдвинувшие кандидатов на выборах, отказались от эфира

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Партии "Российский общенародный союз" и "Коммунисты России", выдвинувшие своих кандидатов на должность президента России, не воспользовались возможностью получить по часу бесплатного эфира, помимо времени, предоставляемого их кандидатам, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Бесплатное эфирное время предоставляется на пяти федеральных телеканалах и трёх радиостанциях. Каждый из кандидатов за период агитации получает по одному часу эфира на каждом из них; ещё по часу на каждом канале закон предоставляет партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. Для этого партиям необходимо было подать соответствующую заявку.

"Вместе с тем, в ЦИК России подали заявки пять из семи партий. Не подали заявки "Российский общенародный союз" и "Коммунисты России". На каналах в связи с этим выделено по пять часов партийного эфира", — сообщила Памфилова во вторник в ЦИК перед жеребьёвкой по распределению бесплатного эфирного времени.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является 8 человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").