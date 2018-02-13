Дебаты кандидатов в президенты завершатся 15 марта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дебатов между кандидатами в президенты России на федеральном ТВ не будет в предстоящую короткую праздничную неделю, а последние дебаты пройдут 15 марта с учетом дня тишины, который наступит на востоке страны на девять часов раньше, чем в Москве, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"В первую праздничную короткую неделю совместные агитационные мероприятия не предусмотрены. В эту неделю будут транслироваться только агитационные ролики, а самое большое количество дебатов пройдет в последнюю неделю перед выборами", — сказала Памфилова во вторник перед началом жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на федеральных каналах.

Она отметила, что завершатся дебаты за два дня выборов, с учетом того, что день тишины в самых восточных точках страны начнется по московскому времени еще в пятницу днем.

"При этом последний день дебатов на телевидении — четверг, 15 марта, что оправдано тем, что на востоке страны день тишины начнется на девять часов раньше, чем в Москве", — уточнила глава ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.