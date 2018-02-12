Бойкотировать выборы собираются лишь 4% россиян, выяснил ФОМ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бойкотировать президентские выборы в марте собираются лишь 4% избирателей, 61% россиян не планирует делать этого и не имеет в своем близком окружении тех, кто намерен отказаться от участия в голосовании, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Есть люди, которые по принципиальным соображениям отказываются от участия в голосовании, то есть бойкотируют президентские выборы 18 марта. Скажите, среди Ваших знакомых, друзей, родственников такие люди есть или таких людей нет? Или, быть может, Вы сами решили бойкотировать эти выборы?"
Вариант ответа "таких людей нет" выбрали 61% опрошенных россиян, 24% сказали, что такие люди есть. Затруднились ответить 7%, отказались отвечать 4%, а заявили о том, что сами решили бойкотировать выборы, 4% респондентов.
Также участников опроса (кроме тех, кто заявил, что сам решил бойкотировать выборы) спросили, как они лично относятся к идее бойкота этих президентских выборов – "положительно, отрицательно или нейтрально?" (отвечали 96% респондентов).
Вариант "отрицательно" выбрал 51%, нейтрально — 35%, положительно — 5%, затруднились ответить 3%, отказались от ответа 2%.
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).
Опрос "ФОМнибус" проходил 3-4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.
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