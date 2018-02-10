Россияне хотят участвовать в мониторинге выборов президента, заявили в СПЧ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что в гражданском обществе сегодня сформирован высокий запрос на участие в мониторинге выборов президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

"Я представляю СПЧ. Мы уже с 2015 года по результатам единого дня голосования готовим доклады президенту со своими рекомендациями, что нужно улучшать, что нужно усиливать. Первое, мы во всех этих докладах говорим о том, что сегодня сформирован запрос гражданского общества, и мы его слышим и видим, на участие в общественном мониторинге", — сказал Борисов в субботу на открытии двухдневного Общероссийского семинара для наблюдателей "Общественный контроль на выборах президента РФ".

Член СПЧ пояснил, что такой запрос — важный и положительный элемент кампании. "Гражданское общество сегодня хочет и готово присутствовать на избирательных участках и не желает слушать интерпретаторов от политики — как прошли наши российские выборы. Гражданское общество сегодня хочет своими глазами убедиться, как проходят выборы, и мы это приветствуем", — добавил Борисов.

Борисов также подчеркнул, что именно от грамотной подготовки наблюдателей зависит четкая интерпретация выборов.