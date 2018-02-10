Открепительным — нет, видеонаблюдению — да. Новинки президентских выборов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В предстоящих выборах президента России изъявили желание участвовать 70 потенциальных претендентов на высший государственный пост, но большинство из них к концу января выбыли из гонки. К 10 февраля определился окончательный список кандидатов, который огласит ЦИК. Сами выборы пройдут по новым правилам. Об особенностях нынешней президентской кампании — в материале РИА Новости.

Собирать подписи теперь проще

Усилившаяся политическая активность кандидатов в президенты в этом году связана прежде всего с изменениями в законодательстве. Если в прежние кампании претендент мог зарегистрироваться, лишь собрав два миллиона подписей в свою поддержку, то сейчас выдвиженец от партии собирает только 100 тысяч подписей избирателей, а самовыдвиженец — 300 тысяч. Причем парламентские партии, участвующие в выборах, — ныне это ЛДПР и КПРФ, которые представляют Владимир Жириновский и Павел Грудинин, — от сбора подписей освобождены.

Упрощены требования и к самим подписным листам. Раньше, если в адресе подписанта указывались дом, улица, город, но не было муниципального района, подпись признавалась недействительной. Хотя тот же муниципальный район порой не значится даже в штампе о регистрации в паспорте. Теперь на это не обращают внимания — еще один пример того, что в Центризбиркоме называют "либерализацией выборов".

Без открепительных — значит, без "каруселей"

Поправки, внесенные весной минувшего года в закон "О выборах президента Российской Федерации", изменениями в порядке сбора подписей кандидатами не ограничиваются. Главная их цель — сделать избирательный процесс более прозрачным и не вызывающим подозрений в возможных махинациях с бюллетенями, списками и другими документами.

Самая радикальная реформа, направленная на это, — отказ от пресловутых открепительных удостоверений. Теперь для того, чтобы проголосовать не по месту своей постоянной регистрации, а там, где вам удобно, достаточно заранее обратиться в избирательную комиссию по месту своего фактического нахождения с заявлением о внесении в списки для голосования — в любой точке страны или за рубежом. Это не только облегчает процедуру для самого избирателя, но и предотвращает организацию так называемых "каруселей", когда люди, вооруженные пачками открепительных удостоверений, посещают один участок за другим, вбрасывая бюллетени за какого-либо кандидата.

Другая поправка в закон дала возможность перенести нынешние выборы президента на неделю позже. Вообще-то, они должны были состояться во второе воскресенье марта, однако неделя, которую оно завершает, включает в себя праздник — 8 Марта — и замыкает четырехдневную череду нерабочих дней. Если на субботу приходится день тишины, то на четверг и пятницу (как раз 8 и 9 марта) — пик агитационной активности кандидатов, а в праздники эффективность этой кампании была бы ощутимо снижена. Изменение в законе о выборах позволило перенести день голосования на 18 марта.

Наконец, во многих, особенно удаленных уголках страны проголосовать будет легче, поскольку откроется больше избирательных участков. Если прежде в границах одного участка для голосования должны были проживать не менее трех тысяч избирателей, то теперь вдвое меньше. И это поможет лучше организовать избирательный процесс на территориях с низкой плотностью населения.

Прозрачные для всех

Минувшей осенью Федеральное законодательное собрание приняло очередные поправки в закон "О выборах президента России", согласно которым наблюдать по видеосвязи через интернет можно будет не только за процессом голосования на участках, но и за процедурой подведения итогов территориальной избирательной комиссией. Члены Общественной палаты страны теперь смогут присутствовать на выборах в качестве наблюдателей. Такое же право в своих регионах получат и общественные палаты субъектов федерации. Направлять наблюдателей на выборы разрешается и доверенному лицу кандидата — причем сразу нескольких, чтобы они сменяли друг друга.

Права наблюдателей также расширены. Кандидаты и партии уже не обязаны заранее предоставлять их списки, в ходе голосования они могут перемещаться между участками. Кроме того, с разрешения председателя комиссии, они вправе вести фото- и видеосъемку.

За махинации — тюремный срок

Летом 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование. Теперь подобные деяния могут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Если член избиркома выдаст гражданину более одного избирательного бюллетеня, чтобы он смог проголосовать вместо другого человека или неоднократно принять участие в голосовании, ему полагается штраф на сумму от 200 тысяч до полумиллиона рублей либо в размере зарплаты члена избиркома за период от полутора до трех лет. Предусмотрены также наказания в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до четырех лет. Такие же меры могут последовать и за выдачу заполненных бюллетеней.

Немного мягче наказание за получение "лишних" или заполненных бюллетеней. Недобросовестный избиратель рискует выплатить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от года до двух, оказаться на принудительных работах или лишиться свободы на срок до трех лет.

Если махинации совершает группа лиц, в том числе по сговору или предварительно организованная, то наказание значительно строже. Так, лишение свободы предусмотрено на срок до пяти лет.