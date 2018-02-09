"Странное мероприятие": Собчак рассказала о молитвенном завтраке с Трампом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала журналистам о впечатлениях от молитвенного завтрака у Дональда Трампа, который состоялся в четверг в Вашингтоне.
По ее словам, мероприятие, которое она посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, получилось "крайне странным".
"У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное, потому что есть очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных. Время для общения крайне ограничено", — заявила она.
Никаких впечатлений от Трампа
Сам американский президент на Собчак никакого впечатления не произвел.
"Честно говоря, никаких особых впечатлений от Трампа у меня нет. У меня были другие встречи, ради которых я сюда приехала", — заявила она журналистам. На вопрос о том, хотела бы она для России такого президента, Собчак ответила отрицательно. Лично с Трампом она не встречалась.
Также она подтвердила, что общалась с представителями конгресса, но не уточнила, с кем и о чем, потому что это были встречи "не под запись".
На вопрос о том, удалось ли ей пересечься с кем-то из администрации Трампа, Собчак ответила уклончиво. "Я много с кем встречалась", — пояснила она.
. @xenia_sobchak увидела @realDonaldTrump, и он ей не понравился. Интересно, увидел ли Трамп Собчак? pic.twitter.com/zDq6IpZBr3— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 февраля 2018 г.
Трехдневный визит
Ксения Собчак в четверг завершает трехдневный визит в США: во вторник и среду она побывала в Вашингтоне, в четверг — в Нью-Йорке. В ходе поездки она выступила с речью в Колумбийском университете, во время которой заявила, что "ответственный президент не должен подталкивать отношения с мировой державой к тупику".
Там же она рассказала о намерении создать политическую партию, которая объединит людей и сможет участвовать в выборах в Госдуму.
"Мы можем начать новое движение, показать, что многие люди несогласны… Есть шанс говорить разные вещи на федеральном ТВ во время дебатов — это время нам обязаны предоставить", — заявила она.
По ее словам, для нее президентские выборы — это "лишь начало". Собчак добавила, что хочет создать внутри политической системы России "мягкую силу" и сделать власть более либеральной.
Российское вмешательство
Во время визита в Вашингтон Собчак дала интервью CNN, в котором извинилась за возможное вмешательство России в выборы в США.
Ведущая поинтересовалась, верит ли Собчак в то, что Россия действительно сделала это. "Сказать по правде, я не знаю. Похоже, мы действительно имеем к этому какое-то отношение. Если это так, я хочу извиниться. Недопустимо, чтобы одна страна вмешивалась в дела другой", — заявила она.
Отобрал бы паспорт
Кандидата в президенты США Владимира Жириновского возмутила поездка Собчак в США.
На встрече со студентами Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского лидер ЛДПР поинтересовался, видели ли они когда-нибудь, чтобы кандидат в президенты одной страны ехал в другую и поливал ее (свою собственную страну — ред.) грязью.
По словам Жириновского, если бы он был в Кремле, он бы дал указание послу России в США Анатолию Антонову "отобрать паспорт у Собчак".
Выборы
В четверг Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом на выборах президента, которые пройдут 18 марта. 11 членов комиссии из 12 проголосовали за ее регистрацию. Удостоверение передали ее доверенному лицу.
Все подписи, необходимые для регистрации, Собчак собрала в конце января. Она баллотируется от партии "Гражданская инициатива" и называет себя "кандидатом против всех".
Помимо нее, в избирательный бюллетень попали Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, кандидат от "Партии роста" Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.
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